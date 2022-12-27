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Haberler Ekonomi İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve servis ücretlerine zam! Otobüs ücretleri ne kadar? İndi-bindi ne kadar?

İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve servis ücretlerine zam! Otobüs ücretleri ne kadar? İndi-bindi ne kadar?

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere zam yapıldı. Her gün toplu taşıma kullanan vatandaşlar 'Otobüs tam bilet ne kadar oldu? Taksi indi-bindi fiyatları ne kadar? Toplu taşıma ne kadar oldu?' soruları araştırılıyor. İşte İstanbul'da toplu taşıma ve taksi fiyatları...

27.12.2022, 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 11:58

İstanbul’da toplu taşıma, taksi ve servis ücretlerine zam! Otobüs ücretleri ne kadar? İndi-bindi ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA NE KADAR OLDU?
İstanbul'da 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi.

Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı.

Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi.

Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

ABONMAN FİYATLARI
Tam abonman fiyatı 602 TL'den 777 TL'ye, öğrenci abonmanı ise 109 TL'den 140 TL'ye yükseldi.

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