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Haberler Ekonomi Körfez’den Türkiye’ye yatırım yağacak

Körfez’den Türkiye’ye yatırım yağacak

27.12.2022

Körfez’den Türkiye’ye yatırım yağacak
Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yaşanan olumlu siyasi hava, ekonomik iş birliklerini de beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu için Suudi Arabistanlı 100'ü aşkın firma yatırım ve ortaklık için Türkiye'ye geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda, Khalid bin Abdulaziz Al Falih ile atılacak ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımlar ele alındı. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih, 2030 vizyonları kapsamında 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedeflediklerini açıklayarak, bu yatırımı imalat sektörü başta olmak üzere tüm alanlara dağıtmak istediklerini belirtti. Türkiye'nin imalat sanayiinde güçlü olduğunu vurgulayan Al Falih, Türk firmalarına yatırım çağrısında bulundu.
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