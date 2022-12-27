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Haberler Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak! Başvurular nereden nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak! Başvurular nereden nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 224 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler 'Orman Genel Müdürlüğü personel alım şartları neler? Başvuru nereden yapılır?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte Orman Genel Müdürlüğü personel alımına dair tüm merak edilenler...

27.12.2022, 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 12:39

Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak! Başvurular nereden nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 Engelli ve 83 Eski Hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacak. Peki başvurular nereden nasıl yapılacak? Başvuru için gerekenler neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte tüm merak edilenler...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 224 DAİMİ İŞÇİ ALACAK

30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete' de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 Engelli ve 83 Eski Hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımına ait açık iş ilanlarının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak, Kurumumuzca yapılan incelemeler neticesinde; adaylarca açık iş ilanlarına yapılan başvuruların bazılarının Türkiye İş Kurumu üzerinden bazılarının ise https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr (Kariyer Kapısı) adresi üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.

"Başvurusu Kabul Edilenlerin" tespitinde adayların mağduriyet yaşamaması adına mevzu bahis açık iş ilanları 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete' de belirtilen genel ve özel şartlarla 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında yeniden Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacaktır. Daha önceden hem İŞKUR hem de Kariyer Kapısına başvuru yapan adayların belirtilen tarihlerde başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yeniden yapması gerekmekte olup, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.

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