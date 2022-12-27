Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak! Başvurular nereden nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 Engelli ve 83 Eski Hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacak. Peki başvurular nereden nasıl yapılacak? Başvuru için gerekenler neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte tüm merak edilenler...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 224 DAİMİ İŞÇİ ALACAK