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Haberler Ekonomi Ailelerin yüzde 60,7’si kendi evinde oturuyor

Ailelerin yüzde 60,7’si kendi evinde oturuyor

28.12.2022

Ailelerin yüzde 60,7’si kendi evinde oturuyor
TÜRKİYE İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre, hanehalklarının yüzde 60,7'si sahibi olduğu konutta ikamet ediyor. Hanehalklarının yüzde 27,6'sı ise kiracı durumda bulunuyor. Araştırmada yüzde 8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü. Hanehalklarının yüzde 53,6'sının asansör olmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı belirtildi. Hanehalklarının yaşadığı konutların yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü.
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