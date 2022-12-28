Çeşme’de villalara yılbaşı akını

Yılbaşını dışarıda geçirmek isteyenler, otel yerine artık izole lüks villaları tercih etmeye başladı. Önceki yılbaşılarına göre talebin yüzde 100 arttığı villaların fiyatları da geceliği 5 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. Çeşme'de 18 yıldır emlakçılık yapan Atilla Özbek, otel fiyatlarından daha ucuza geldiği için iki üç kalabalık ailenin mangal yapıp yılbaşını geçirmek için villalardan kiraladığını söyledi.

Kış sezonunda açık olan Çeşme'nin hemen hemen tüm otellerinde doluluk oranları yılbaşı akşamına sayılı günler kala yüzde 90'ı geçerken, bir çok ünlü futbolcu, teknik adam ve sanatçı da yılbaşı gecesi ve pazar günü lüks villalarda kalacak. Yılbaşı için Galatarasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da ailesi ile birlikte bir villa kiralamak için bazı emlakçılarla görüşme yaptığı öğrenildi.

SANAT, SPOR DÜNYASINDAN

İsimlerini gizli tutan sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlünün geceliği 10 bin lira ve üzerinde fiyatlarla villa tuttuğu belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ve özellikle son haftalarda görünen grip salgını nedeniyle bu yıl evinin dışında yılbaşını kutlamak isteyenlerin kapalı lüks villalara ilgi gösterdiğini belirten emlakçı Özbek, "Cuma, cumartesi ve pazar günlerini birleştiren tatilciler bu yılbaşı için lüks villalara akın etti" dedi. Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa'dan villalara yoğun ilgi olduğunu belirten emlakçı Özbek, "Bir çok aile yılbaşında bir arada olmak için villa kiralama yoluna gidiyor. Bahçelerinde eğlence düzenleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL