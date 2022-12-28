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Haberler Ekonomi Galatasaray Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

Galatasaray Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

Galatasaray Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi almak üzere ilan açtı.

28.12.2022, 09:19

Galatasaray Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr 'de yer alan ilanda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi"nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir." denildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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