  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımına çıkıyor

28.12.2022, 09:16

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr 'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA