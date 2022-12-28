İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr 'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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