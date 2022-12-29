1 Milyon İstihdam Projesi’nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli bileşeni olan istihdamda en değerli çalışmalardan biri olan 1 Milyon İstihdam Projesi'nin, bilgi teknolojileri alanına özel Türkiye'nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olduğuna işaret edildi.

Açıklamada projenin hem ulusal hem de uluslararası farklı otoriteler tarafından ödüle layık görüldüğüne vurgu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, istihdam sürecinin devam ettiği projeye, hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi platforma kaydolarak eğitim almaya başladı. Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işveren proje sisteminde iş ilanı yayınladı." ifadelerini kullandı.