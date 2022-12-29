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Haberler Ekonomi Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alımı için ilan yayımladı.

29.12.2022, 10:10

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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