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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan talimat verdi: Aile Destek Programı bugün hesaplara yatıyor

Başkan Erdoğan talimat verdi: Aile Destek Programı bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önerileri ile öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

DHA

29.12.2022, 09:43

Başkan Erdoğan talimat verdi: Aile Destek Programı bugün hesaplara yatıyor

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ödeme tutarlarına değinen Bakan Yanık, "Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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