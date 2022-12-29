Emekli maaşları için refah payı çalışması

Asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zammın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. İktidar, emeklileri de asgari ücretliler kadar memnun edecek bir zam için kolları sıvadı. Yılbaşı sonrası tekrar çalışmaya başlayacak Meclis'in emekliler için üç önemli gündem maddesi olacak. "Emeklilere refah payı verilmesi. En düşük emekli maaşının 5 bin -5 bin 500 lira bandına çekilmesi ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi." Asgari ücretliden sonra memur ve emekli maaşlarının düzetilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Memurlara ve emekliye enflasyon rakamlarının üzerinde zam verilmesi planlanıyor. TBMM'nin önünüzdeki hafta tekrar çalışmaya başlaması ile birlikte AK Parti EYT, asgari ücrette işveren desteği, sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi arka arkaya son derece önemli düzenlemeleri gündeme getirecek. Bunlar arasında emeklilere ilişkin de üç önemli düzenlemenin yer alması bekleniyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

ÜSTÜNE ÇIKILABİLİR

EMEKLİYE EN AZ YÜZDE 30: Ocak ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşlarındaki artış da ortaya çıkacak. Bu oranın yüzde 16 -17 civarında olması bekleniyor. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşük bulduğu ve ilgili kurumlara emekliye refah payı verilmesi için çalışma yapılması talimatı verdiği belirtiliyor. AK Parti'de, refah payı ile birlikte emekli maaşlarında en az yüzde 30 bir artış olacağı konuşuluyor. Bu rakamın üstüne çıkılıp çıkılamayacağına da bakıldığı ve yüzde 40'lara varan bir artışın bile gündeme gelebileceği belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN: Emekli maaşlarındaki artışlara paralel olarak en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündemde. Halen 3 bin 500 lira olan bu rakamın 5 bin- 5 bin 500 lira bandına çekilebileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin de yasa ile yapılması gerekiyor. Ocak ayının ilk haftasında en düşük emekli maaşını düzelten yasanın Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

İKRAMİYELER DE ARTACAK

EMEKLİLER ile ilgili üçüncü önemli düzenleme ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesi olacak. Bunların yükseltilmesine dönük bir çalışma da yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Halen bin 100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

YAKACAK YARDIMI ESAS KAZANCA EKLENEMEYECEK

SOSYAL Güvenlik Kurumu, çalışanlara bin liraya kadar elektrik, doğalgaz, ısınma giderine karşılık yapılacak yakacak yardımına ilişkin vergi ve prim istisnasının ayrıntılarını genelgeyle duyurdu. Buna göre 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan bin lirayı aşmayan ödemeler prime esas kazanca dâhil edilmeyecek, gelir vergisine tabi tutulmayacak. Yapılacak 1000 liralık yakacak yardımının mevcut ücrete ilave olması zorunluluğu bulunuyor. Vergi istisnası için çalışanlardan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecek. Çalışanlara 1000 liraya kadar yapılacak yakacak yardımında vergi istisnası 9 Kasım 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli olacak.

PRİM ÖDEMEYECEK

İŞLETMELERİN yakacak yardımında bulunması zorunluluğu bulunmuyor, tamamen isteğe bağlı bir uygulama. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine, prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması zorunluluğu bulunuyor. SGK tebliğine göre, bu istisnadan yararlanılabilmesi için yapılacak ödemenin mutlaka çalışanların mevcut ücretine ek olarak yapılması gerekiyor. Çalışanın ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adını değiştirip bu istisnalardan yararlanılması söz konusu olmayacak. Bu yardımı bordroda ücrete dâhil eden işletmelerden istisna kapsamında vazgeçilen primler gecikme cezasıyla alınacak. İstisna uygulanabilmesi için söz konusu ödemenin işveren tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor. İşverenler ayrıca çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık bin liraya kadar olan kısmı için artık vergi, SGK primi ödemeyecek. İşveren bu parayı Haziran 2023'e kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

HAZAL ATEŞ