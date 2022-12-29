Kınık’a 163 milyonluk güneş enerjisi yatırımı

KINIK Linyit Madenini işleten Fiba Grubuna bağlı Polyak Eynez şirketi Bergama'da yeni bir güneş enerji santrali açmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Şirket, bu yatırım için 163 milyon TL yatırım yapacak. Bakanlığa proje dosyasını sunan şirket Bergama'da 12,4848 MW gücünde GES kurmak için izin istedi. Proje tanıtım dosyasına göre, Bayramcılar Mahallesi'nde kalan 20 hektar büyüklüğündeki 11 parsele kurulmak istenen santral için bakanlık çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

DİĞER