Market poşetinde fiyat değişmedi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2023 yılında market poşetleri fiyatında tüketici için bir değişikliğe gitmezken, poşette marketlerin ödeyeceği geri kazanım katılım payını ise 38,5 kuruş olarak belirledi. Cumhurbaşkanlığı kararına göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak. Geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı yeniden belirlenmiş oldu.

BARIŞ ŞİMŞEK