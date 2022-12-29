Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve ""Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"" gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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