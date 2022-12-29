Muğla’nın ihracatı 1 milyar doları aştı

MUĞLA, 2022 yılında tarihinde ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat rakamını aşmanın gururunu yaşıyor. Muğla, 2022 yılı hedefini tuttururken, Türkiye'de 1 milyar dolar barajını aşan 22'nci il oldu. Kentten yapılan ihracat 22 yılda 63 kat artış gösterdi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 670 milyon dolarlık ihracatla Muğla ihracatında aslan payını alırken, başarıdaki ikinci itici güç 158 milyon dolarla madencilik sektörü oldu. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, kentten 2022 yılında 125 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

OSMAN AKÇA