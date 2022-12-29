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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: SGK'dan EYT açıklaması geldi

SON DAKİKA: SGK'dan EYT açıklaması geldi

Son dakika haberi...SGK'dan EYT açıklaması geldi. Şubeler önünde uzun kuyruklar oluşması sonrası SGK, "Düzenleme henüz yasalaşmadı. EYT yasalaşınca talep edildiğinde aylık bağlanacak" dedi.

AA

29.12.2022, 14:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022, 14:13

SON DAKİKA: SGK’dan EYT açıklaması geldi

SGK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün EYT konusuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ve meselesinin yaş şartı aranmadan çözüme kavuşturulacağını belirttiği hatırlatıldı.

Düzenleme, henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla SGK'den aylık talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuya ilişkin kanun, yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."

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