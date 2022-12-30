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Haberler Ekonomi Bankalarda yeni dönem: Yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılamayacak

Bankalarda yeni dönem: Yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılamayacak

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." ifadelerini kullandı.

30.12.2022, 12:52 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 12:54

Bankalarda yeni dönem: Yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılamayacak

İçişleri Bakanı Soylu "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik. BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik." diyen Soylu, "Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek." dedi.

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