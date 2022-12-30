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Haberler Ekonomi Başöğretmenlerin tazminatı yükseldi

Başöğretmenlerin tazminatı yükseldi

30.12.2022

Başöğretmenlerin tazminatı yükseldi
Başöğretmen unvanını kazanmış olup 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 120'ye, uzman öğretmen unvanını kazanmış olup 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 60'a yükseltildi. "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmenlerden uzman öğretmen unvanını kazanmış olup 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 20'den yüzde 60'a, diğer derecelerden aylık alanların tazminat oranı ise yüzde 50'ye çıkarıldı. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmenlerden başöğretmen unvanını kazanmış olup 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 40'tan yüzde 120'ye, diğer derecelerden aylık alanların tazminat oranı da yüzde 30'den yüzde 100'e yükseltildi. 17 Nisan 2006'da yürürlüğe konulan zam ve tazminat kararları 2023'te de uygulanmaya devam edilecek.

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