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Haberler Ekonomi Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Dün İstanbul'da doğal gaza yapılan indirimin ardından bugün de elektriğe indirim geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.

30.12.2022, 11:25

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası Avrupa enerji kriziyle boğuşurken Türkiye indirim üstüne indirim yapıyor...

Dün İstanbul'da doğal gaza yapılan indirimin ardından bu kez elektriğe indirim geldi.

ELEKTRİKTE YÜZDE 16 İNDİRİM
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ'A YÜZDE 12 İNDİRİN GELMİŞTİ
Öte yandan İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. Böylece İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğal gaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.

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