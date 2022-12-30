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Haberler Ekonomi Sinop Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Sinop Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Sinop Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

30.12.2022, 09:30

Sinop Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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