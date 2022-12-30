  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TL mevduatları yeni yılda da teşvik edilecek

TL mevduatları yeni yılda da teşvik edilecek

30.12.2022

TL mevduatları yeni yılda da teşvik edilecek
BİREYLERİN tasarruflarını Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını, Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla getirilen stopaj indirimleri yeni yılda da devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre bu yıl sonunda bitecek olan stopaj indirimi süresi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Bu kapsamda mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranlarının, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek, kira stopajlarında da geçerli olacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA