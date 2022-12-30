TL mevduatları yeni yılda da teşvik edilecek

BİREYLERİN tasarruflarını Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını, Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla getirilen stopaj indirimleri yeni yılda da devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre bu yıl sonunda bitecek olan stopaj indirimi süresi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Bu kapsamda mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranlarının, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek, kira stopajlarında da geçerli olacak.

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