ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarının yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yaptıklarını belirterek "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık." dedi. Antalya Havalimanı Terminal Binası'nda incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında brifing alan Karaismailoğlu şunları söyledi: "29 bin kilometre bölünmüş yol ağı, işletmekte olduğumuz 68 bin kilometrelik kara yolu, 13 bin 100 kilometreye ulaştırdığımız demir yolu yatırımlarımız var, bunun 1400 kilometresi hızlı tren. Devam eden 4 bin 500 kilometre demir yolu ağında önemli mesafeler aldık. Demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemi artık ülkemizin vazgeçilmezi olduğu için yatırımlarımızın yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yapıyoruz." Karaismailoğlu, 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planladıklarını ve bunların çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

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