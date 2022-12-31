EYT’lilerin ilk maaşı Şubat ayında hesapta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup, prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını tamamlayan herkesi kapsayacağını müjdelediği EYT düzenlemesi milyonlarca kişiyi bayram ettirdi. Tasarının Ocak'ta Meclis'e gelmesi ve yasalaşması beklenirken, büyük sevinç yaşayan EYT'lilerin merak ettiği soruların başında ise ilk maaşların ne zaman yatacağı geliyor. İşte düzenlemeyle ilgili akla gelen tüm soru ve merak edilenlerin yanıtları...



KİMLER YARARLANACAK

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil tüm emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemeden yararlanacak. SSK'lı kadın çalışanların 20 çalışma yılını ve 5 bin prim günü doldurmaları, erkek çalışanların ise 25 çalışma yılını ve 5 bin prim günü doldurmaları, Bağ-Kur'lu kadın çalışanların 7200 prim gün sayısını, erkeklerin 9000 prim gününü tamamlamaları gerekiyor. Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadınlar 7200 prim gününü, erkekler 9000 prim gününü tamamlamak zorunda.





YAŞ ŞARTI VE BORÇLANMA

8 Eylül 1999 öncesi ilk sigorta girişi olanlar, prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını tamamladıklarında yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı kazanabilecek. Prim gün sayısı eksik olanlar sosyal güvenlik sisteminde belirli doğum, askerlik, yurtdışı çalışma gibi koşullar nedeniyle borçlanma yaparak, prim gün sayısını arttırabilir. Bu yeterli olursa, EYT düzenlemesinden yararlanarak, emekli olabilecekler.



DOĞUM BORÇLANMASI

Prim gün sayısı eksik olan kadın çalışanlar doğum borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1.440 gün, üç çocuk için 2.160 gün borçlanılabilir, prim gün sayınızı artırabilir ve düzenlemeden yararlanıp emekli olabilirsiniz. Örneğin, Eylül 1999 öncesi sigorta girişiniz var, 20 çalışma yılınızı tamamladınız ancak 4 bin prim gününüz var. Emeklilik için 1000 prim gününüz eksik durumda... İki çocuğunuz varsa 1.440 gün borçlanıp 5 bin prim güne tamamlayarak emekli olabilirsiniz.





ASKERLİK BORÇLANMASI

Prim gün sayısı eksik olan erkek çalışanlar askerlik borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapabilirsiniz. Askerlik süresini en çok 540 gün borçlanabilirsiniz. Yani, emeklilik için 540 gün prim eksiği olanlar bu süreyi borçlanarak emekli olabilir. Örneğin, emeklilik için 250 gün prim eksiğiniz varsa, sadece 250 günü borçlanarak da emekli olabilirsiniz. İlk sigortalı olduğu tarihten önce askere gidenler askerlik borçlanması yaparak, ilk sigortalı olduğu tarihi öne çekebilir. Böylece EYT'den yararlanma tarihi de öne gelmiş olur ve düzenlemeden yararlanılıp emekli olunur.



İŞTEN AYRILMAK ZORUNLU

İşyerinden ayrılmanız gerekiyor. Ayrılıp emeklilik için SGK'ya başvuracaksınız ki, SGK emekli aylığı bağlayabilsin. İşten çıkışınız yapılacak, SGK'ya emeklilik için başvuracaksınız, tekrar işe giriş için ertesi gün işveren Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek yeniden işe girişinizi yapacak. Emeklilik işlemleri için çalışan EYT'lilerin işten ayrılmaları gerektiği için bu durum onlara kıdem tazminatı da kazandıracak. Böylece çalışan EYT'liler son işyerinde 1 yıllık süreyi de doldurdularsa tazminatlarını alacak. Bu konuda işverenlere uygun şartlarda kredi de verilecek.





İLK MAAŞ NE ZAMAN YATAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili düzenlemenin 2023 Ocak ayının ilk yarısında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin de Ocak ayında gerçekleşmesi haliyle EYT'liler başvurularını yapacak. EYT'lilerin ilk emekli maaşlarının da Şubat ayında ya da en geç Mart ayı başında hesaplara yatırılması bekleniyor.



E-DEVLET'TEN BAŞVURU

Başvuru için önce yasal düzenlemenin Meclis'e gelip yasanın çıkması gerekiyor. Bundan sonra EYT'liler e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden emeklilik başvurularını gerçekleştirecek.







SGK MERKEZLERİ 81 İLDE AÇIK

Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşın borçlanma başvuruları için bugün 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Kurum'dan yapılan açıklamada, yoğunluk göz önüne alınarak vatandaşların borçlanma başvurularının alınması için bugün de hizmet verileceği duyuruldu. Borçlanma başvurusu mesai saatleri dışında da yapılabiliyor.



Kıdem tazminatı ne zaman ödenecek?

Kıdem tazminatı işçinin emekli olduğu tarihte ödenecek. İşçi onay vermedikçe kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekir. İşçi kabul ederse taksitli ödeme yapılabilir. Taksitli ödeme sırasında faiz yürütülebilmesi için yapılacak sözleşmeye hüküm konulması gerekir. Taksitin aksatılması halinde faiz işleyebilmesi için de ihtar çekilmesi veya dava açılması gerekir. Aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatı daha sonraya ertelenebilir. Ancak, bu durumda, işçi kendi isteği ile ayrıldığında emekli olduktan sonra çalıştığı dönem dâhil tüm sürelerin kıdem tazminatının son ücret üzerinden ödeneceği konusunda işveren ile yazılı sözleşme yapılması gerekir.