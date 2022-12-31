Yenilenebilir enerjiyle 5 milyarlık dev tasarruf

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az "B" olacak şekilde inşa edilmesi ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen parsellerde, projeleri bu uygulamaya göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek. Bu sayede yapılacak yapılardan dolayı Türkiye'nin enerji ithalatı faturasının da yıllık 5 milyar TL azalması sağlanacak.



DAHA DA YAYGINLAŞACAK

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu uygulama 2 bin metrekare üzeri tüm binalarda yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu getirildi. Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ise Türkiye'nin enerji ithalatında yıllık azalmanın 7.5 milyar TL ye ulaşması hedefleniyor.

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