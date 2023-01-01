2022’de beklentiler karşılandı

TÜRKİYE için "2022" birçok alandaki sorunun çözüme kavuşturulduğu bir yıl oldu. Bu yıl eğitimden sağlığa, çalışma hayatından ailenin desteklenmesine, Türk lirasının güçlendirilmesinden dar gelirlilerin desteklenmesine, ticari hayattan dev ulaştırma projelerine kadar pek çok konuda vatandaşa dokunan önemli adımlar atıldı. BU çerçevede öğrencilerin KYK borçları silindi, taşeron işçiler kadroya geçirildi. Kamuya 3600 ek gösterge getirildi. Temel gıdadan KDV yüzde 2'e indirildi, çiftçiye destekler verildi. Sosyal konut projesi başlatıldı. İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği sağlandı. Asgari ücretten vergi kaldırılırken, işverene asgari ücret desteği getirildi.

EYT'de sona gelindi ve kapsamı belirlendi. Dar gelirlinin 2 bin liraya kadar olan faturalara ait icra borçları silindi. "Türkiye Aile Destek Programı" ile 2022'de çocukların ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir alanda ailelere ödeme yapıldı. Program kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye 9,2 milyar lira destek sağlandı. Altın tasarruf ekosistemi devreye girerken, ticarette sicil affı iş dünyasını rahatlattı.