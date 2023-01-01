2023 Yunusemre için yatırım yılı olacak

YUNUSEMRE Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisalıların yeni yılını kutlarken, "Zorlu bir yılı geride bıraktık. 2023 Yunusemre Belediyesi'nin güzel projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak" dedi.

Çerçi "Önümüzdeki yıl durmaksızın çalışarak projelerimizi tamamlayacak, güzel müjdeler vereceğiz. İçerisinde camisi, kent meydanı, belediye hizmet binası, yeraltı otoparkı olan meydan projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda bu alanda yapacağımız ahşap müzesi, gençlik merkezi, nikah salonu, mavi çarşı gibi çok önemli projeleri 2023 yılında başlayıp 1 yıl içerisinde bitireceğiz" diye konuştu.

NERMİN UÇTU