‘Gümüşün getirisi altından iyi olacak’

Pandemi sonrasında dünya ekonomilerinde oluşan durgunluk riski ve yüksek enflasyon nedeniyle güvenli bir liman arayan yatırımcının yüzü gümüşle güldü. Son iki yılda gümüşe yatırımın yaklaşık yüzde 300 arttığını dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüşün her daim güvenli bir yatırım aracı olduğunu dile getirdi.

Memiş, "İki yıl önce 2.5 lira seviyesinde olan gümüşün gram fiyatı 14 lirayı geçti. Gümüş yatırımcısı bir servet sahibi oldu" dedi. Memiş, "Gümüş eşittir sabırdır. Sabrı olmayanlar gümüşe yatırım yapmamalı. Gümüş kısa vadede al-sat yapılan bir emtia değildir. Sekiz ay boyunca baskılandı. Ama bugüne baktığımızda ciddi bir artış oldu. Yani hiç alımsatım yapmayan bir insan yüzde 41 civarında kazandı. Fiyatı gereğinden fazla ucuz olduğu için önü açık. 2023 yılında gümüşün getirisinin altına kıyasla çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR