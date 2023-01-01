Maaşların ortalama 7 bin lira olması bekleniyor

MİLYONLARCA kişiyi etkileyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uygulaması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş şartı aranmayacağını açıklaması büyük sevinç yaratırken, emekli olacakların alacakları maaşlar da netleşiyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yararlanabileceği EYT için maaş hesaplamasında, 1999 yılı öncesi, 1999- 2008 yılları arası, 2008 yılı sonrası önem taşıyor.

Bu üç dönemdeki hesaplamalar yapıldıktan sonra emeklilikte yaşa takılanlar için aylık hesaplaması yapılacak. Maaş hesaplanırken, çalışanın aylık kazancı, çalıştığı yıl, yaşının dolmasını beklerken ödediği fazladan prim miktarı, çalışma süresine ara verip vermediği, çalışma süresi göz önüne alınacak. Buna göre emekli aylığı rakamı kişiye özel olacak. Emekli olan vatandaşların son zamlarla birlikte ortalama olarak 7 bin lira maaş alması bekleniyor.

MERT ALPDÜNDAR