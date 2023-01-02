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Haberler Ekonomi Aydın ihracatta rekor tazeledi

Aydın ihracatta rekor tazeledi

2.1.2023

Aydın ihracatta rekor tazeledi
Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Aydın'ın yıllık ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 197 milyon dolara yükseldi. Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, yıllık ihracatta rekor düzeyde bir artış yaşandığını belirterek, "İlimizin 2022 yılı Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 azalırken 105.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında 63.6 milyon dolarlık dış ticaret fazlası veren ilimizde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 251.1 oldu" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ
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