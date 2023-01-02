Emekliler, memurlar maaş zammını bekliyor! Aralık enflasyonu yarın açıklanacak

Asgari ücrete 2023'te yapılan zammın ardından milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacağı zam oranı gündemdeki yerini koruyor. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde enflasyon rakamı kritik önem taşıyor. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor.



ORANLAR NETLEŞECEK

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.