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Haberler Ekonomi Kira gelirinde beyan sınırı 9 bin 500 lira

Kira gelirinde beyan sınırı 9 bin 500 lira

2.1.2023

Kira gelirinde beyan sınırı 9 bin 500 lira
Konut ve iş yeri kira geliri elde eden 2 milyonun üzerinde vatandaş 2022'de elde ettiği kira gelirleri için beyanname verecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor. 2023 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 21 bin lira olacak. Emekliler 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için emlak vergisi ödemeyecek. Değer artış kazancındaki 25 bin liralık istisna tutarı da 55 bin lira oldu.

■ HAZAL ATEŞ
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