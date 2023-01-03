Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 5.661,49 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.650 seviyesinin direnç, 5.450 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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