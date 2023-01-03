  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa rekor seviyeyi gördü

3.1.2023

Borsa rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 5.661,49 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.650 seviyesinin direnç, 5.450 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA