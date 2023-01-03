EYT’de maaş hesabı

EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yeni yıl ile birlikte tüm gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken bir yandan da emekli maaşı hesabı yapmaya başladı. Uzmanlar emekli maaşlarının 9 bin TL'ye çıkabileceğini söylerken, EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarihi de açıkladılar. Öte yandan memur ve emeklilerin beklediği Ocak zammından EYT'lilerin de yararlanması beklenirken, promosyon müjdesi de geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yaş sınırı yok' açıklamasıyla milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu açıldı.

FORMÜLÜN DETAYLARI

Uzmanlar EYT'lilerinin maaşının 3 adımda hesaplanacağını söylerken, gündemdeki formülün detayları dikkat çekti. Öncelikli olarak sigortalının 2000 öncesi kazançları ve ek göstergeleri hesaba katılacak. Bir EYT'linin ne kadar yüksek maaş alacağını 2000 öncesi kazançları belirleyecek. Ardından 2000 ile 2008 arası kazançlar hesaba katılacak. Son olarak da 2008'in 10. ayından sonraki kazançlar enflasyon ve büyüme hesaba katılarak bir EYT'linin maaşı belirlenecek. Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül "EYT'linin prime esas kazancı ne kadar yüksekse 6 bin-7 bin gün çalışması varsa, bu durumda maaş rakamının 8 bin 500-9 bin liraya kadar çıkması mümkün" dedi. Yeni emekliler banka promosyonu da alacak. Bu sene o rakam yaklaşık 10 bin TL olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin 100 TL'lik bayram ikramiyesi de yeni emeklinin cebine girecek. Öte yandan bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin 500 TL olması bekleniyor. EYT yasası eğer 15 Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, emeklilik için yasal süreç de resmen başlamış olacak.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

BAŞVURULAR alınacak ve 1 Şubat itibariyle maaş hesaplaması yapılacak ve ilk emekliler maaşlarını 23-25 Mart tarihlerinde alacak, üstelik toplu olarak. Bir diğer merak edilen konu da şu: EYT'liler de Ocak zammını alacak mı? EYT'linin maaşı hesaplanırken 2022'nin enflasyonu hesaba katılacak. Böylece maaşlar yüzde 30-35 zamlı olacak. EYT'li önce işe gidip çıkışını alacak. Çıkışını aldıktan sonra emekli aylığı tahsis belgesi için başvuruda bulunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden de bu başvurular kabul edilecek. Sonrasında da Mart sonu gibi EYT'liler ilk maaşını alacak