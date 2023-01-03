Son dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Emekli ve memur maaşlarının zam oranlarının netleşeceği Aralık ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Saat 10.00 itibarıyla TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon aralıkta yüzde 1,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu.

Bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,93 olarak gerçekleşti.