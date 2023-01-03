Tarım Cebimde mobil uygulaması yerli ve milli

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım Cebimde 1.0 tamamıyla her bakımdan yerli ve milli uygulamadır. Bu yönüyle de farklı bir yerli milli uygulama olarak kayıtlara girmiş olacaktır" dedi. Uygulamanın versiyonlarla geliştirileceğini ifade eden Kirişçi, "Bir diğer ilgi çekici yönü, özel bütçe oluşturmadan 2023 tarihi itibarıyla mobil marketlerden indirilebilmekte. Uygulama açıldığında kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir. Bazı mobil uygulamalar bahsettiğim işlemlere gereksinim duyar. Kullanıcı dostu bir yenilik, bir değişikliktir. Tarım Cebimde çiftçilerimizin il ve ilçe teşkilatlarımıza gitmeden bakanlık hizmetlerine başvuru yapabilecekleri, tarımla ilgili bilgilere ulaşabilecekleri mobil uygulamadır. Çiftçi kayıt sisteminde olmayanlar da bu uygulamayı kullanabilecek durumdadır" ifadelerini kullandı.

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