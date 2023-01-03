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Haberler Ekonomi Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alım ilanı

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alım ilanı

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2023

03.01.2023, 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023, 10:49

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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