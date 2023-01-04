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Haberler Ekonomi Ege Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Ege Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

04.01.2023, 08:57

Ege Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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