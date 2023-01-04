Türkiye ile Bulgaristan’dan doğalgaz işbirliği anlaşması

TÜRKIYE ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ziyareti çerçevesinde gittiği Bakanlar Kurulu Ofisi'nde Bulgar mevkidaşı Rosen Hristov tarafından karşılandı.

Anlaşmayı BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva imzaladı. Dönmez, "Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğalgaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak" dedi.