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Zincir marketlerde indirim başladı

İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini bildirdi. Altun, "Enflasyondaki düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti" dedi.

AA

04.01.2023, 18:11

Zincir marketlerde indirim başladı

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, baz etkisi nedeniyle aralık ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını, yeni yılla birlikte enflasyonun hızla geriye gitmesini beklediklerini bildirdi.

Altun, şunları kaydetti:

"Enflasyondaki bu düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız.

Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittik ve indirimler her geçen gün devam edecek. Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak 'şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız' gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtma kararlılığındayız."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

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