100 bin aileye‘Yeni Evim’ projesi

Binlerce aileyi ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına ilişkin detaylar belli oldu. 16 ocakta başlayacak proje kapsamında ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirlileri ev sahibi yapacak "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

0,69'DAN KREDİ İMKANI

Bakan Kurum, ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içinde ev sahibi olacağını belirterek, "Kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını vatandaşımızı koruyacağız. 0,69'dan başlayan oranlarla konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl artırarak 15 yıla çıkarıyoruz. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek, hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine düşecek. Yüklenici firmalarımız, konutların bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşımıza destek sağlayacak" bilgisini paylaştı.

TÜM EVLER SIFIR OLACAK

Kurum şunları söyledi: "Vatandaşlarımız, ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalarımız da uygun krediyi vatandaşımıza tahsis edecek. 81 ilde bitmiş konutlardan alınabilecek. İkinci el konutlar kampanyaya dâhil edilmeyecek. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile yeni başlayacaklar da bu kapsamda. 16 ocakta kuracağımız web sitesinde kampanyamıza alacak" dedi. 18 yaş altı gençler, anne-babaları üzerine konut olması halinde projeye başvuramazken, Kurum, "18 yaşını doldurmuş gençler de bu projeye başvurabilecek. Proje 250 sektörde çarkların hızlanmasına yol açacak ve ekonomiye 600 milyar liralık katkı sunacak."

3 AYRI BÖLGE BELİRLENDİ

Türkiye'yi 3 ayrı bölge olarak ele aldıklarının altını çizen Bakan Nebati "İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi. Finansman tutarları İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon liradır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olacak" dedi.

AZAMİ GELİR SINIRLARI

VATANDAŞLARIN ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üstleneceğini belirten Nebati, "Projeyle ise 0,69 ile ilk 3 yılda vatandaşımız ilk yıl 4 bin 410 lira taksit ödeyecek. Yıllık 52 bin 922 liralık bir ödeme oluşuyor. İkinci yıl bunu 5 bin 400'e çıkarıyoruz. Üçüncü yıl 6 bin 480 liraya çıkıyor. Bu ne demektir, kirada olan, ev sahibi olmaya çalışan vatandaşımız ilk 3 yılda konuta yerleşinceye kadar bütün yükünü almış oluyoruz. 4'üncü yılda 10 bin 315 lira takside çıkıyor. Her geçen yıl 10 bin 315 lira sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 liraya geliyor. Şu anda 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 909 bin lira ödemiş olacak" şeklinde konuştu. Nebati, 1. bölgede azami geliri 80 bin lira, 2'nci bölgede azami geliri 65 bin lira ve 3'üncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.

BARIŞ ŞİMŞEK-MURATHAN YILDIRIM