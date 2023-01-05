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Haberler Ekonomi ‘2023’te de riskleri etkin bir şekilde yöneteceğiz

‘2023’te de riskleri etkin bir şekilde yöneteceğiz

5.1.2023

‘2023’te de riskleri etkin bir şekilde yöneteceğiz
VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dünyadaki finansal düzenlemeler, riskler ve piyasaları yakından takip ettiklerini, yaşanacak olası zorluklar için yeni stratejiler geliştirdiklerini belirterek, "Her zaman olduğu gibi 2023'te de riskleri etkin bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Ülkemizin bölgesel ve küresel finans merkezi olma istek ve kararlılığında elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz." dedi. Genel Müdürü Üstünsalih, "İlk yerli otomobilimize destek olmak bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.
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