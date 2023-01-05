Bedelli askerlik ücreti 2023 yılı için yeniden belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı. 'Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. Bedelli askerlik ücreti memur Ocak zammı döneminde katsayıların belli olmasıyla netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklisi zam oranı TÜİK'in açıklaması sonrası refah payı hariç yüzde 16,48 olarak belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu orana refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkarıldı. Refah payı hariç olan oran aynı zamanda yeni bedelli askerlik ücreti için belirleyici oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 93.258,44 TL OLDU

1,1648 katsayısına göre bedelli askerlik ücreti için yeni hesaplamalar gerçekleşti. 80.064 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak hesaplandı.

