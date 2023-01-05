EYT gelecek hafta Meclis’te

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaş sınırlaması olmayacağını açıklamıştı. Sırada EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi kaldı. AK Parti, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi hazırlıklarına başladı. Teklifin gelecek hafta içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı.

AYRI TEKLİF HAZIRLIĞI

Taslak metnin yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifine başka düzenlemelerin de ekleneceği ve 'torba teklif' olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin de ayrı önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi. Öte yandan ilk maaşların ne zaman verileceği merak konusu oldu. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek. Örneğin yasa 20 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanırsa, 20 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verenlere emekli aylıkları 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.

MAASLAR ÇALISMA SÜRESINE GÖRE DEGISECEK

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamış olan herkes EYT kapsamında. Düzenlemede 8 Eylül 1999 öncesi şartların geçerli olması halinde SSK'lılar için normal emeklilikte 5000, kısmi emeklilikte 3600 prim gününü doldurmaları yeterli olacak. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı iştirakçileri için ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü doldurmak gerekecek. EYT yasası TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Görüşmeler ocak ayında tamamlanıp aynı ay içinde Resmi Gazete'de yayımlanırsa, yılın ilk ayında yürürlüğe girecek. Ancak, TBMM'deki görüşmelerin uzaması halinde yasanın yürürlüğe girmesi izleyen aylara da kalabilecek. Emeklilik başvuruları yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren yapılabilecek. Emekli aylıkları çalışanların prim gün sayıları ile 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre değişecek. E-Devlet'te "Ne kadar emekli aylığı alırım" şeklinde sorgulama yapıldığında çıkan aylık tutarları, bağlanacak emekli aylığının yaklaşık tutarını gösteriyor. Birebir aynı olmasa da e-Devlet'te görünen tutara yakın aylık bağlanacak.