KOSBİ’ye Yaşar’dan indirimli eğitim fırsatı

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) ile Yaşar Üniversitesi arasında "Lisansüstü Eğitim Programları Kapsamında İşbirliği Protokolü" imzalandı. KOSBİ'de gerçekleştirilen imza törenine Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller ile birlikte Enstitü Müdürü Prof. Dr. Yücel Öztürkoğlu, Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Nalan Öztürk, KOSBİ Başkanı Erol Diren, Başkan Vekili Hüseyin Eren, KOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Ahmet Özken ve KOSBİ Bölge Müdürü Mükremin Zülkadiroğlu katıldı. İşbirliği protokolünü KOSBİ Başkanı Erol Diren ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller imzaladı. Diren, "Bu protokol ile, Yaşar Üniversitesi'nde lisansüstü ve doktora programlarına katılım göstermek isteyen KOSBİ personeli, KOSBİ iştiraki firma yönetici ve çalışanları ile onların 1. derece yakınlarına yüzde 25 indirim sağlamış oluyoruz" dedi. Prof. Dr. Levent Kandiller ise KOSBİ'ye eğitime verdikleri önemden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

DİĞER