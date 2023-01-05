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Haberler Ekonomi Migros’tan Ocak’ta fiyat sabitleme ve indirimler

Migros’tan Ocak’ta fiyat sabitleme ve indirimler

5.1.2023

Migros’tan Ocak’ta fiyat sabitleme ve indirimler
MİGROS, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Migros da yeni bir kampanya duyurdu. Fiyatı sabitlenen ürünler arasında un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi bulunurken, 20 bine yakın üründe yüzde 50'ye varan indirim oldu.
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