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Haberler Ekonomi Şili kirazının fiyatı gram altını solladı

Şili kirazının fiyatı gram altını solladı

5.1.2023

Şili kirazının fiyatı gram altını solladı
TÜRKİYE'DE hasadına Mayıs ayında başlanması beklenirken, Şili'den getirilerek tezgahlarda yerini alan ithal kirazın fiyatı gram altını solladı. İzmirli manav Nizami Buran'ın Şili'den getirdiği kiraz kilosu bin 250 liradan alıcı buluyor. Şili kirazı 250 liralık paketler halinde satılıyor. İthal kirazın fiyatı, bin 110 liradan alıcı bulan gram altını geçerken, yerli ürünün hasadı yaklaştıkça fiyatların inmesi bekleniyor. Manav Buran, "Salihli cinsi ithal kirazın muazzam bir tadı ve görünüşü var. Fiyatı bin 250 lira civarında. Kiraza daha çok hamileler ve hastalardan talep geliyor" dedi.
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