Tireli zeytin üreticisi çifte sevinç yaşıyor

TİRE Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, yörede gerçekleşen yüksek rekolte ve piyasa fiyatlarının zeytin üreticisini memnun ettiğini belirterek, "Zeytinde var yılı yüzleri güldürdü" dedi.

Tire ve köylerinde toplamda 1 milyonu aşkın zeytin ağacı bulunduğunu ve bu sayının her geçen yıl arttığına dikkat çeken İbişoğlu, yaşanan tek olumsuzluğun üreticinin işçi bulamaması olduğunu söyledi. İbişoğlu, "0-1 asit diye nitelendirilen kaliteli yağın piyasadaki toptan fiyatı 80-85 TL civarında. Kuraklığa rağmen verim oldukça yüksek seviyelerde. Yağhaneler tam kapasite ile çalışıyor diye konuştu.

NADİR UYSAL