‘Zam fırsatçıları hayat pahalılığını bahane ediyor’

Yolumuz bu kez çarşıdan oldukça uzak Site caddesine düşüyor... Mütevazi bir terzi atölyesindeyiz... Hatice Uysal 53 yaşında (Soyadı benzerliğinden dolayı bizi akraba sanacaklar diye şaka yapıyorum, gülüşüyoruz). İki yetişkin kızı var, ikisi de tekstil sektöründe. 28 yıl İzmir'de yaşadıktan sonra Tire'ye yerleşmiş. Astım ve kalp hastası, yüzde 78 engelli. "Allah'ıma çok şükür, kendi yağımla kavruluyorum. Devletim benim gibilere sahip çıktı. Kimseye muhtaç değilim" diye söze başlıyor.

'ŞÜKRETMEK UNUTULDU'

'İşler nasıl?' diye soruyorum. "Piyasada zam fırsatçıları var, hayat pahalılığını bahane ediyorlar. Bir işin ederi 5 ise onlar 7 buçuk istiyor. Aç gözlü olmamak lazım, çok yazık" diyor bir solukta. Belli ki kötü niyetli fırsatçılara kızgın. Devam ediyor: "İnsanlarımız şükretmeyi unuttu, lüks yaşamaya alıştı. Türkiye'de çok güzel şeyler oluyor. Çanakkale Köprüsü'nü gördüm geçenlerde göğsüm kabardı, gurur duydum. Bu vatan bizim, sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Açıkça karşımıza çıkamayan emperyalistler coğrafyamızda PKK, PDY, FETÖ, DEAŞ gibi onlarca maşasıyla fırsat kolluyor." Hatice hanım gibiler gerçek Türk kadınını temsil ediyor. Vedalaşıp, atölyeden ayrılıyoruz.

'ÇİFTÇİMİZ BİR KARIŞ TOPRAĞINI BOŞ BIRAKMAZ'

Şehir dışında Kurucaova mevkiinde, yaklaşık 40 yıldır toprakla uğraşan 58 yaşındaki çiftçi Hasan Işık ile birlikteyiz. Kontağı kapattı, traktörün üstünden sohbete başladık. "Bu kuraklık bu sene bizi bitirdi" dedi. Tire'ye, Eylül ve Ekim'de bir damla bile yağmur düşmediğini ve son yılların en vahşi kuraklığının yaşandığını söyledi. "Buraları, yılda üç ürünün alındığı bereketli topraklar, böyle giderse çöl olacak" dedi.

MAZOT DESTEĞİ SEVİNCİ

Eskiden 1 metreden çıkan yeraltı suları 350 metrelere kadar gerilemiş. Yüzü asılıyor, tarım ve hayvancılığın bölgedeki geleceği açısından endişeli. "Son yağışlar iyi oldu" diyecek oluyoruz, "İyi ama çok yetersiz. İnşallah kış mevsimi bol yağışlı geçer" diye yanıt veriyor. Yaz mevsiminde, kırmızıbiber ile salçalık domates yetiştirenlerin iyi para kazandığını belirtiyor. Hasan Işık, "Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin, mazot ve gübre desteğinin 2023 Mart ayı yerine 2022 yılı bitmeden ödeneceğini açıklaması bizi çok sevindirdi" diyor. 'Kolay gelsin' diyerek vedalaşırken arkamızdan "Çiftçimiz üretkendir. Bir karış toprağını boş bırakmaz" diye sesleniyor.

'HAFTADA EN AZ 4 İŞYERİNİN AÇILIŞINA DAVET EDİLİYORUM'

En doğru ekonomik göstergeler odalardan alınır. Tire Ticaret Odası'nın Başkanı, tanınmış iş insanlarından Mehmet Nadir Delikanlı'yı işyerinde ziyaret ediyoruz. Beyaz eşya, mobilya ve motosiklet sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanından müşterileri var. Orta ve büyük ölçekli işyerlerinin 2022 yılındaki verilerini soruyoruz.

CAZİBE MERKEZİ OLDU

Sempatik başkan heyecanla anlatmaya başlıyor: "Pandeminin izleri hızla siliniyor. Tire'de, 2022 yılında odamıza bağlı açılan işyerlerinde adeta patlama yaşanıyor. Özellikle genç girişimcilerin başı çekmesi sevindirici. Haftada en az 3-4 işyeri açılışına davet ediliyorum." Sözü, Tire OSB'ye getiriyor. Yerli ve yabacıların TOSBİ'ye yatırım yapmak için sıraya girdiğini anlatıyor. Şaşırıyoruz, 'Hani ekonomik kriz vardı' diyecek oluyoruz, lafı ağzımızdan alıyor, "Alt ve üstyapı yatımlarını tamamlayan OSB'mizin yatırımcılar tarafından cazibe merkezi olması çok sevindirici. Taleplere yetişemiyoruz. Neredeyse, 1 cm kare bile boş yerimiz kalmadı. OSB'yi genişletmenin yollarını arıyoruz" diyor. Tire'nin geleceğine hızla gelişen sanayisi damga vuracak. 'Delikanlı' başkan Mehmet Nadir Delikanlı'nın sohbeti içimizi ısıtıyor.

'ÜYE SAYIMIZ PANDEMİDE BİLE DÜŞÜŞ GÖSTERMEDİ'

Son olarak Tire Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda 20 yıldır görev yapan tecrübeli başkan Ümit Ünalmış'a da Tireli esnafın durumunu sorduk. Başkan konuya son derece hakim, "Bin 350 civarında esnaf üyemiz var. Bu sayı pandemide bile düşmedi. 2022 yılında da yeni işyerlerinin sayısındaki artış sürdü. Bu yıl inşaat sektörü biraz durgunluk yaşasa da bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Diğer sektörlerdeki esnafımız genelde işlerinden memnun. Dileyen esnafımız odamız aracılığı ile düşük faizli kredilere ulaşabiliyor" diyor.

NADİR UYSAL/ TÜRKİYE'NİN SESİ