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Haberler Ekonomi Millî Eğitim Bakanlığı 50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak

Millî Eğitim Bakanlığı 50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak

Millî Eğitim Bakanlığı 50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı almak üzere ilan açtı.

06.01.2023, 09:44

Millî Eğitim Bakanlığı 50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Millî Eğitim Bakanlığında 9 uncu derece kadroda görev yapmak üzere 50 (elli) Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak. Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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