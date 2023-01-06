Millî Eğitim Bakanlığı 50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Millî Eğitim Bakanlığında 9 uncu derece kadroda görev yapmak üzere 50 (elli) Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak. Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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