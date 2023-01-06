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Haberler Ekonomi Otomobil pazarı geçen yıl yüzde 6,2 büyüdü

Otomobil pazarı geçen yıl yüzde 6,2 büyüdü

6.1.2023

Otomobil pazarı geçen yıl yüzde 6,2 büyüdü
TÜRKİYE'DE otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artışla 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) raporuna göre 2022 yılının aralık ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021 yılının aralık ayına göre yüzde 85,1 artarak 115 bin 220 oldu. Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 55,2 artışla 28 bin 446 seviyesine çıktı.
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